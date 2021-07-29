الوصل يخسر تجربة الظفرة

المصدر: دبي - علي شدهان

خسر فريق الوصل الأول لكرة القدم تجربته الودية أمام ضيفه الظفرة بهدف دون رد، التي جرت اليوم الخميس في أولى وديات الإمبراطور استعداداً لانطلاقة دوري الخليج العربي 19 أغسطس بلقاء مضيفه بني ياس.

الشارقة وكلباء

ويشتمل برنامج وديات الوصل على تجربتين مماثلتين أمام الشارقة واتحاد كلباء يومي 5 و12 أغسطس المقبل.

سلسلة تغييرات

وفي تجربة الظفرة، عمد البرازيلي أودير هيلمان، مدرب فريق الوصل، إلى تجربة أكبر عدد ممكن من لاعبيه بإجراء سلسلة تغييرات خلال شوطي المباراة، للوقوف على مستويات اللاعبين، وصولاً إلى ملامح التشكيلة الأساسية للوصل في الموسم الجديد.

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