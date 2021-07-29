رياضة في النسخة الثانية من «ألعاب مدارس دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستعد مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، لإطلاق النسخة الثانية من «ألعاب مدارس دبي»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها للمدارس الخاصة في دبي، التي تنظمها شركة «إي إس إم»، وتقام خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى يونيو 2022، بمواجهات ميدانية في صالات وملاعب عدد من المدارس الخاصة.

ويأتي تنظيم الدورة، في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لتطوير الرياضة في القطاع المدرسي، تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة، بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح، والتي تنطلق منها المواهب الواعدة، التي ترفد الأندية والمنتخبات، حيث تمثل البطولات الرياضية المدرسية، أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية قبل الانضمام للأندية، كما يهدف المجلس من تنظيم الدورة، إلى زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة ، إلى جانب تعزيز العلاقة بين المدارس والأندية، وزيادة أعداد الرياضيين المنتمين لأندية دبي، وتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب الرياضية.

ويتضمن برنامج النسخة الثانية 21 رياضة: كرة قدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة الماء، الريشة الطائرة، كرة الشبكة (نت بول)، الغولف، ترايثلون، ألعاب إلكترونية، منافسات رياضات أصحاب الهمم، كريكت، دراجات هوائية، اختراق الضاحية، ألعاب قوى، سيارات الكارت، تنس، سباحة، التزلج على الثلج، شطرنج، تنس طاولة، البادل تنس.

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