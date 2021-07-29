الوحدة يبحث عن ودية في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

يبحث فريق الكرة بنادي الوحدة عن خوض مباراة ودية خلال المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الجديد، حيث يواصل العنابي تدريباته في أبوظبي عقب العودة من معسكر إسبانيا، والذي استمر لـ20 يوماً، خاض خلالها 3 مباريات ودية، إذ تعادل سلبياً مع قرطاجنة وفاز على جامعة اليكانتي 18 - 0 وخسر من فوينلابراد 1 - 2.

وانتظم السوري عمر خريبين في تدريبات العنابي بأبوظبي، بعد غيابه عن معسكر إسبانيا بسبب التأشيرة. ومن المنتظر اكتمال أجانب الوحدة بانضمام الإسباني خوسيه أنخل خورادو الذي وصل إلى الدولة وأجرى الفحوصات الطبية تمهيداً للإعلان الرسمي عن التعاقد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز