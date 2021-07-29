العين يتعاقد مع التونسي مرياح

المصدر: (دبي - أ ف ب)

أعلن نادي العين، أمس، تعاقده مع المدافع التونسي ياسين مرياح قادماً من أولمبياكوس اليوناني حتى 2023. ويسعى الزعيم إلى تغيير الصورة التي ظهر عليها الموسم الماضي.

حيث اكتفى بالمركز السادس في الدوري، وهو تعاقد أيضاً مع المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف وصانع الألعاب الأرجنتيني كريستيان جوانكا قادماً من الشباب السعودي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. وقال عبدالله علي إداري العين للموقع الرسمي للنادي، «يعتبر ياسين مرياح إضافة مهمة لتعزيز منظومة العين الدفاعية».

من جهته، قال التونسي البالغ 28 عاماً إن «الانتماء للأندية الكبيرة يتطلب مضاعفة الجهود، أشكر الظروف التي جعلت من تجربتي الخليجية الأولى مع العين، أحد أفضل الأندية الآسيوية والذي ارتدى شعاره عدد من نجوم الكرة التونسية».

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