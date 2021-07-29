4 وديات «صربية» لعجمان بعد خسارة الفيحاء

المصدر: (متابعة - ياسر قاسم)

دشن عجمان تجاربه الودية في معسكره الخارجي بصربيا بمواجهة الفيحاء أحد فرق دوري المحترفين السعودي، مساء أول من أمس، وخسرها الفريق بنتيجة 2 - 3.

وقرر الجهاز الفني لفريق عجمان الاستمرار في خوض المباريات الودية في معسكر صربيا بمواجهة 4 فرق من صربيا خلال أسبوع واحد بحيث تتاح الفرصة للبدلاء للاختبار والاستعداد.

وأوضح إداري عجمان محمد حسين في تصريحات لـ «البيان الرياضي» من صربيا، أن المعسكر حقق النتائج المرجوة للجهاز الفني خصوصاً بعد استكمال التعاقدات مع المحترفين الأجانب ووصول المهاجم الكولمبي الذي يتوقع مشاركته في أي وقت في التجارب المقبلة.

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