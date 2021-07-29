«العميد» يتعادل أمام قرطاجنة الإسباني

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

تعادل الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، بهدف لمثله أمام فريق قرطاجنة أحد أندية الدرجة الثانية في إسبانيا التي جرت أول من أمس، ضمن معسكر الإعداد الخارجي، وتعتبر التجربة هي الثانية لـ «العميد» بعد المباراة الأولى التي جمعته بفريق الرائد السعودي. سجل هدف النصر سبيستيان تيغالي في الشوط الأول وأدرك قرطاجنة التعادل في الشوط الثاني.

ودفع مدرب النصر الأرجنتيني رامون دياز بتشكيلة لم تختلف كثيراً عن تشكيلة المباراة الودية الأولى، حيث ضمت القائمة الحارس عبدالله التميمي بدلاً من عادل أبوبكر. ويلتقي النصر في التجربة الثالثة يوم الأحد المقبل، فريق أغيلاس أحد أندية الدرجة الثالثة في إسبانيا.

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