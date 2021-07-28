عجمان يخسر من الفيحاء السعودي في صربيا

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

فاز فريق الفيحاء على عجمان 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس في صربيا، ضمن استعدادات الفريقين في معسكرهما الخارجي للموسم الجديد في الإمارات والسعودية.

وتقدم الفيحاء بعد مرور 6 دقائق من المباراة عن طريق لاعبه باناغيوتيس قبل أن يتعادل عجمان من ركلة جزاء سددها تراولي بنجاح في الدقيقة 18، ثم عاد الفيحاء للتقدم في الدقيقة 23 عن طريق لاعبه سلطان مندش، قبل أن يُضيف الثالث في الدقيقة 41 عن طريق لاعبه مالك عبد المنعم.

وقلّص عجمان النتيجة في الشوط الثاني بهدف ثانٍ سجله تراولي في الدقيقة 79 لتنتهي المباراة بفوز الفيحاء 3-2.

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