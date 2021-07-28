إعلان قائمة «الأبيض» استعداداً لمعسكر صربيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عن القائمة الموسعة للأبيض استعداداً لمعسكر صربيا الذي سيقام للفترة من 6 إلى 13 أغسطس المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لمباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الإمارات، إيران، كوريا الجنوبية، العراق، سوريا ولبنان.

وضمت القائمة الموسعة 29 لاعباً هم: علي خصيف، وفهد الظنحاني، وعادل الحوسني، ومحمد الشامسي، وبندر الأحبابي، ووليد عباس، وشاهين عبد الرحمن، ومحمد برغش، ومحمد العطاس، ويوسف جابر، والحسن صالح، وخليفة الحمادي، ومحمود خميس، وحسن المحرمي، وعلي سالمين، وعبدالله حمد، وعبدالله رمضان، وماجد حسن، ويحيى نادر، وعبدالله النقبي، وفابيو دي ليما، وخليل الحمادي، وخلفان مبارك، وطحنون الزعابي، وكايو كانيدو، ومحمد جمعة، وعلي صالح، وعلي مبخوت وسبيستيان تيغالي.

وسيعلن المدير الفني الهولندي لمنتخبنا الوطني عن القائمة النهائية قبل موعد السفر إلى صربيا لبدء المعسكر بثلاثة أيام.

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