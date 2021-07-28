عبيد والبلوشي يقودان تدريبات الذيد

المصدر: الذيد - البيان الرياضي

استأنف فريق كرة القدم بنادي الذيد تدريباته بقيادة المدرب الوطني وليد عبيد ومساعده حسن علي البلوشي وذلك بعد تجديد النادي عقديهما.

وتأتي التدريبات بعد الراحة التي نالها اللاعبون، وانتهاء مرحلة التعاقدات مع كل اللاعبين والجهازين الإداري والفني.

حضر انطلاقة التدريبات كل من سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد وحميد عبدالله بالصدرية الخاطري نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بجانب حضور الدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي لنادي الذيد.

واقتصرت المرحلة الأولى على تدريبات اللياقة البدنية والمهارات الفردية التخصصية، وطالب سالم محمد بن هويدن اللاعبين ببذل المزيد من الجهد والتعاون من أجل تقديم مستوى رياضي خلال مباريات الموسم المقبل والحرص على الروح الجماعية مع أهمية دراسة الفرق المنافسة لحصد أفضل النتائج، متمنياً للفريق مشواراً ناجحاً، مؤكداً حرص مجلس إدارة نادي الذيد على دعم الفريق بكل الإمكانات المتاحة لتحقيق الاستراتيجية الموضوعة في مشواره لهذا العام.

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