27 لاعباً في قائمة المنتخب السوداني لمعسكر الإمارات

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السوداني بقيادة الفرنسي هوبير فيلود عن قائمة فريقه لمعسكر الفريق الذي تستضيفه الإمارات، وتضم القائمة 27 لاعباً، وهم:

علي عبدالله أبو عشرين، محمد النور أبوجا، إسحق آدم، أحمد إبراهيم أحمد، فارس عبدالله، محمد أحمد إرنق، عمر المصري، أمير كمال، بخيت خميس، عبد الرحمن كرنقو، حسن إبراهيم، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبدالله، ولاء الدين خضر، ضياء الدين محجوب، التاج يعقوب، شرف الدين شيبوب، معاذ عبد الرحيم، رمضان عجب، محمد الرشيد، محمد الحاج كومي، السماني الصاوي، الشيخ محمد، محمد عبد الرحمن، عيد مقدّم عبدالله، وليد بخيت، الجزولي نوح.

وسبق أن أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن استضافة معسكر منتخب السودان في الفترة المقبلة.

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