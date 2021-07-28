أحمد علي يعود للظفرة

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

يعود اللاعب أحمد علي إلى الظهور في الموسم الجديد عبر بوابة الظفرة بعد غياب نحو عام كامل عن الملاعب خلال الموسم الماضي ليدخل الدولي السابق تحدياً جديداً بعد فترة من عدم الثبات في المشاركة في المواسم الأخيرة.

وعلم «البيان الرياضي» أن أحمد علي عاد إلى الظفرة بعد توقيعه العقود أمس، وأنهى الفحوصات الطبية.

وغاب علي عن الملاعب طوال الموسم الماضي، بعد إنهاء التعاقد بينه وبين الوحدة في الموسم قبل الماضي. وبدأ أحمد علي مشواره في الوحدة ثم انتقل إلى بني ياس، قبل أن ينتقل للظفرة، ليعود مجدداً للوحدة، وقضى فترة إعارة بالوصل ليستقر أخيراً ومجدداً بالقميص الأصفر لفرسان الظفرة.

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