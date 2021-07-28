«ليما الوصل».. إغلاق أبواب التسلل

المصدر: دبي - علي شدهان

الخطوة التي أقدم عليها الوصل، والتي لم يتبق منها إلا الإعلان الرسمي، بتجديد التعاقد مع نجم فريق النادي الأول لكرة القدم، الدولي فابيو دي ليما حتى العام 2025، لم تكن إلا تعبيراً عملياً وتجسيداً واقعياً لحقيقة إغلاق كل أبواب التسلل المحلي والخارجي نحو نجم الإمبراطور الذي لا يمر موسم، بل لا تمر فترة انتقالات، إلا ويقفز اسمه في «بورصة شائعات» انتقاله إلى هذا النادي أو ذاك!

وبعد قضاء فترة راحة منحها البرازيلي اودير هيلمان المدير الفني لفريق الوصل لمدة 21 يوماً، في ختام المشاركة مع منتخب الإمارات الأول في مرحلة التصفيات المزدوجة المؤهلة لـ «مونديال» 2022، وكأس آسيا 2023، عاد ليما إلى تدريبات الإمبراطور مع زميله الدولي علي سالمين، مظهراً أكبر قدر من العزيمة والإصرار على مواصلة المشوار مع فريقه الذي بات يرتبط معه وبه بوشائج وخيوط علاقة متينة جداً، جعلت من الطرفين، يغضان الطرف كثيراً عن كل شائعات انتهاء تلك العلاقة، بردود غالباً ما تكون حازمة وصادمة للطرف الآخر أو الأطراف الأخرى!

وقبل أيام قليلة، راجت في الوسط الرياضي، شائعة تلقي ليما عروضاً محلية وخارجية مغرية جداً، الأمر الذي دفع نادي الوصل إلى النفي القاطع، والكشف عن النية الحقيقية بتجديد التعاقد، رغم بقاء موسم كامل على مدة العقد الحالي.

وبعيداً عن تجديد التعاقد وشائعات الانتقال، فإن فابيو ليما رسم مشواراً حافلاً بالأرقام المميزة في علاقته مع الوصل منذ العام 2014، بخوضه 207 مباريات، موزعة على 158 مباراة في دوري الخليج العربي، و42 في كأس الخليج العربي، و3 في دوري أبطال آسيا، وتسجيل 155 هدفاً، منها 127 هدفاً في دوري الخليج العربي، و25 في كأس الخليج العربي، و3 في دوري أبطال آسيا، ونيل 18 بطاقة صفراء، و3 بطاقات حمراء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز