خورفكان يعزز صفوفه بالصفقة «13»

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

واصل نادي خورفكان نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية بعد إتمام الصفقة «13» بالتعاقد مع الإسباني بورخا فالي لموسم واحد قادماً من ديبورتيفو لاكورونا الإسباني.

وكان «نسور الخور» قد تعاقد أيضاً مع مواطنه المهاجم لويس فيرنانديز «27 عاماً»، ليلعبا إلى جانب البرازيلي رافاييل دود الذي جدد لموسمين، إضافة للعراقي الهولندي أسامة رشيد. ويعتبر خورفكان من أكثر الأندية نشاطاً في الانتقالات.

حيث ضم إلى جانب الأجانب، خليفة مبارك وحمدان ناصر معارين من شباب الأهلي، وجاسم يعقوب ومهند خميس من النصر وعبدالله النوبي وأحمد الزيودي من الفجيرة ومحمد خلفان من الشارقة وفهد حديد من العين ومسعود سليمان وإبراهيم سعيد من الظفرة.

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