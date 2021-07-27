مالانغو: جئت للشارقة لتحقيق بطولات جديدة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

عبّر الكونغولي بين مالانغو محترف الشارقة الجديد عن رغبته في تحقيق بطولات جديدة مع «الملك» في أول محطة احترافية له في الخليج، بعد مشوار ناجح قضاه مع فريق بلاده مازيمبي ثم الرجاء البيضاوي المغربي.

وقال في أول تصريحات بعد تعاقده 3 مواسم مع الشارقة: «شعرت بسعادة كبيرة عندما علمت برغبة نادي الشارقة في التعاقد معي، أعرف الفريق كأحد الفرق الكبيرة في دولة الإمارات».

وأضاف: «بعد علمي برغبة الشارقة الجادة بالتعاقد معي تابعت أخبار الفريق بصورة أكبر وحاولت مشاهدة بعض مبارياته، وعلمت بالتعاقد مع لاعب إيفرتون ونجم المنتخب البرازيلي السابق برنارد دوراتي، وهو أمر يشير إلى قوة العمل والرغبة في تحقيق البطولات».

وعن مسيرته في أفريقيا وطموحه مع الملك قال اللاعب: «حققت كل البطولات التي لعبت عليها تقريباً في الأندية من تي بي مازيمبي إلى الرجاء البيضاوي، وأنا الآن في تحدٍ جديد وبطولات جديدة أرغب في الحصول عليها، وفي كرة القدم يبقى دائماً هدفي الحصول على أكبر عدد من البطولات والألقاب مع الأندية التي ألعب لها وهو هدفي الدائم من ممارسة كرة القدم».

وفي الختام، وجَّه مالانغو شكره لجمهور الملك على المتابعة والمشاعر الطيبة التي أبدوها تجاهه ورغبتهم في مشاهدتهم بقميص الفريق واعداً ببذل كل الجهد لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، كما أثنى اللاعب على مجلس الإدارة على الاحترافية العالية في التعامل خلال فترة المفاوضات، وعلى الثقة الكبيرة التي أولوها له ورغبتهم في إكمال عملية الانتقال.

بروفايل

يعتبر بيل مالانغو من أبرز المهاجمين الأفارقة داخل القارة، حيث بدأ اللاعب مشواره الاحترافي بنادي دون بوسكو الكونغولي قبل أن ينتقل إلى تي بي مازيمبي في العام 2016 الذي خاض معه مواسم مميزة وفاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية في 2017 وحاز على لقب هداف البطولة بجانب الميدالية الذهبية، كما لعب مازيمبي مباراتي السوبر الأفريقي بجانب الحصول على بطولة الدوري الكونغولي التي كان هدافها في موسم 2016-2017 وسجل اللاعب خلال فترته مع مازيمبي 8 أهداف في 12 مباراة.

التألق الكبير للاعب مع العملاق الكونغولي فتح له باب الانتقال للرجاء البيضاوي المغربي في صيف 2019 ليقود الفريق إلى الفوز ببطولة الدوري المغربي في الموسم 2019-2020 وكان هدافاً آنذاك، ثم كرر إنجازه بالفوز بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية مع الرجاء المغربي ولقب هداف البطولة وخلال مسيرته مع فريق الدار البيضاء شارك اللاعب في 60 مباراة مسجلاً 31 هدفاً، كما شارك اللاعب في 14 مباراة مع منتخب بلاده وسجل خلالها هدفين.

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