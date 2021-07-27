أحمد علي يوقع للظفرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يعود أحمد علي إلى الظهور في الموسم الجديد عبر بوابة الظفرة بعد غياب نحو عام كامل عن الملاعب خلال الموسم الماضي ليدخل اللاعب الدولي السابق تحد جديد بعد فترة من عدم الثبات في المشاركة في المواسم الأخيرة.

وعلم "البيان الرياضي" أن أحمد علي انضم إلى الظفرة ليرتدي قميص "الفارس" في الموسم المقبل وللمرة الثانية خلال مشواره في الملاعب الذي يلعب فيه للظفرة، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للفريق، أمس، وأنهى الفحوصات الطبية وإجراءات الانتقال، خصوصاً وأن اللاعب يشارك في التدريبات بقوة خلال الفترة القليلة الماضية من أجل التجهيز للظهور بشكل مختلف وترك بصمة قوية في الموسم الجديد تعوض ما فاته في السنوات الماضية، وشارك في ودية الظفرة وشباب الأهلي.

وغاب أحمد علي الموسم الماضي بالكامل من دون ناد بعد إنهاء تعاقده مع الوحدة في الموسم الذي سبقه، بعدما كان قد انضم لناديه الأول العنابي في الانتقالات الشتوية موسم 2018-2019 بعقد مدته 3 سنوات، وانتقل في نفس الموسم إلى الوصل على سبيل الإعارة.

وبدأ أحمد علي مشواره في الوحدة ثم انتقل إلى بني ياس في 2010، واستمر مع السماوي حتى موسم 2015، وغاب كثيراً بسبب الإصابة أجرى خلالها عملية إزالة عظمة زائدة في إسبانيا، قبل أن ينتقل من بني ياس للظفرة، والعودة مجدداً للوحدة في نهاية 2018، حيث من المنتظر أن يشكل العودة للظفرة تحدياً جديداً للاعب لترك بصمة في الموسم الجديد يعوض بها ابتعاد الموسم الماضي.

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