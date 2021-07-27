عجمان تنظم سباقاً للجري 30 الجاري

المصدر: (عجمان - البيان الرياضي)

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن إطلاق أول سباق جري داخلي يقام 30 الجاري لمسافتي 8 كيلومترات و4 كيلومترات، ضمن استراتيجية الإمارة لدعم وتشجيع الرياضة وجودة الحياة.

ويستقطب السباق كافة الفئات العمرية بالإضافة إلى فئة المواطنين والفئات المفتوحة، ويحصل الفائزون على ميدالية خاصة بالسباق تحمل شعار إمارة عجمان والسباق.

وسيتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية في السباق الذي يقام داخل سيتي سنتر عجمان من خلال اعتماد نظام الانطلاقات الفردية خلال السباق ومراعاة التباعد الاجتماعي. يقام السباق بالتعاون مع سيتي سنتر عجمان وتنظيم شركة القدرة للخدمات الرياضية.

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