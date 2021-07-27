اتحاد الكرة يدعم قضاة الملاعب

المصدر: بلغراد - وام

دعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، قضاة الملاعب إلى الاستفادة القصوى من معسكر صربيا فنياً وبدنياً وذهنياَ، مشيراً للتعاقد مع خبرات تحكيمة كبيرة لتأهيل العناصر المحلية، والتعاقد مع شركة عالمية مختصة بتقنية الفيديو لدعم قضاة الملاعب وتحضيرهم للمسابقات المحلية والخارجية.

وأكد في لقائه الحكام عبر تقنية الاتصال المرئي أن نجاح كرة القدم يعتمد على الحكام لأن الصافرة سر نجاح المسابقات. وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل دعمه للحكام ويهيئ لهم كل أسباب التفوق، وقال: الرياضة الإماراتية وكرة القدم خصوصاً تحظيان بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة، وعلينا جميعاً أن نعمل بأقصى طاقتنا من أجل تحقيق الإنجازات لإسعاد قيادتنا وشعبنا، مؤكداً أن التحكيم يحظى بأولوية لأهميته في إدارة المباريات.

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