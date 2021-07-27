دبي تمنح رخصة إلكترونية فورية لتنظيم المعسكرات الرياضية الدولية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلق مجلس دبي الرياضي خدمة جديدة بهدف تعزيز مكانة دبي وجهة دولية رائدة في مجال استضافة وتنظيم المعسكرات والبطولات الرياضية وتطوير القطاع الرياضي وتعزيز جاذبيته ومساهمته في قطاع العمل وتسهيل عمل شركات تنظيم المعسكرات الرياضية.

وذلك من خلال منح ترخيص إلكتروني فوري لتنظيم معسكرات رياضية للفرق الخارجية لمختلف الرياضات للاستفادة من توافر المنشآت الرياضية الحديثة والمتنوعة، وكذلك الاستمتاع بالمنشآت السياحية والشواطئ الخلابة ومراكز التسوق الفريدة. ويمكن لمنظمي المعسكرات زيارة الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للمجلس الذي يسمح باستكمال متطلبات التقديم والحصول على الترخيص.

خطوات

ويقدم مجلس دبي الرياضي لطالب الحصول على الترخيص شرحاً مفصلاً لخطوات التسجيل، كما يقدم تعريفاً بمجالات استفادة مقدم طلب الخدمة والتسهيلات الحكومية التي يمنحها له هذا الترخيص، كما يتم تعريف منظمي الفعاليات بالمنشآت الرياضية التي تناسب طبيعة كل معسكر تدريب لتسهيل الإجراءات، وتسهيل التعاون مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة.

ويتطلب الحصول على الترخيص تقديم المعلومات كافة عن نوع الرياضة وعدد المشاركين والوحدات التدريبية والأنشطة المصاحبة ومكان الإقامة والتدريب وكذلك المباريات الودية التي يمكن أن تقام ضمن فعاليات المعسكر التدريبي.

معسكرات

ويمكن من خلال الحصول على الترخيص الرسمي تنظيم المعسكرات التدريبية للأندية الرياضية والمنتخبات والأكاديميات والرياضيين الأفراد في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، كما يمنح الفرق التي تعسكر في دبي إمكان إقامة معسكراتها التدريبية في الملاعب الخارجية وفي الصالات المغلقة المتنوعة وفي الجبال والمضامير المنتشرة في مختلف مناطق دبي، وكذلك في مجمع حمدان الرياضي، الوجهة الأكثر جذباً للمعسكرات الدولية والأولمبية للفرق والمنتخبات العالمية، مع إمكان تنظيم بطولات ودية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية.

ويستفيد من خدمة إصدار ترخيص تنظيم المعسكر الرياضي، الاتحادات الرياضية والشركات والمتعهدون العاملون في مجال تنظيم المعسكرات الرياضية، والأندية وأصحاب المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى منظمي الفعاليات الرياضية.

وتساهم هذه الخدمة في تسهيل الحصول على موافقات لخدمات حكومية داعمة من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما تجنب المنظم الوقوع في مخالفات إدارية وغرامات من جهات خدمية إذا لم يكن حاصلاً على هذا التصريح وفق قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم 1 لسنة 2020 والخاص بتنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي، كما يتيح الترخيص للمنظم مخاطبة مختلف الجهات الراغبة في الرعاية باعتباره موافقة رسمية معتمدة لإقامة المعسكر.

نمو

الجدير بالذكر أن تنظيم المعسكرات التدريبية الرياضية في دبي شهد نمواً كبيراً، إذ تم تنظيم 53 معسكراً تدريبياً في الأشهر الستة الأولى من هذا العام لمنتخبات وفرق عالمية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، وكان عدد كبير منها استعداداً لأولمبياد طوكيو، ويعمل مجلس دبي الرياضي على مضاعفة هذا العدد من المعسكرات في نهاية ديسمبر المقبل من خلال توفير جميع التسهيلات لتطوير هذا المجال.

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