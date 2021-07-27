«ودية البطلين» تجذب الأنظار الخميس

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

يشهد استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، مساء الخميس المقبل، تجربة ودية نوعية بين بطلي آخر نسختين لدوري الخليج العربي الشارقة والجزيرة.

وتجذب المباراة الأنظار لأهميتها من واقع مستوى الفريقين، ويعول عليها الشارقة لكونها تجربة مع فرق المستوى الأول ضمن المرحلة الثانية من إعداده للموسم الجديد، وهي ثالث مباراة يخوضها الفريق وسبق له اللعب مع بني ياس في معسكرخورفكان وخسرها بهدف، ثم فاز بملعبه على خورفكان بهدف. وتشتمل المرحلة الثانية من الإعداد 5 مباريات، بدأت بلقاء خورفكان ثم الجزيرة الخميس المقبل وكلباء 5 أغسطس، وتقام التجربة الرابعة 9 أغسطس، ثم يلعب الفريق أمام عجمان 12 أغسطس. وتتزامن تجربة الشارقة مع الجزيرة مع استكمال النادي ملف تعاقداته مع المحترفين الأجانب.

حيث يتوقع وصول الكونغولي مالانغو «27 عاماً» هداف الرجاء البيضاوي نهاية هذا الأسبوع، تمهيداً لانضمامه للفريق رسمياً وسيشغل مركز اللاعب السابق سواريز وسيخوض مالانغو آخر جولة بالدوري المغربي الذي ينافس فيه على لقب الهداف، غداً عندما يلتقي الرجاء والمغرب الفاسي.وبدأ الشارقة تعاقداته مع الأجانب بضم البرازيلي بيرنارد بديلاً عن مواطنه إيغور المنتقل لاتحاد جدة، كما جدد للبرازيلي كايو لوكاس حتى 2024 بعد شراء بطاقته من بنفيكا.

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