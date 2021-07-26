شراكة بين الوصل و «التداوي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقعت شركة الوصل لكرة القدم، عقد شراكة مع مجموعة التداوي الطبية، لتصبح بموجبها شريكاً طبياً للنادي في الموسم الجديد 2021-2022، وبناء على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ستوفر المجموعة، الرعاية الطبية اللازمة لكافة لاعبي النادي من جميع الفئات.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من مجلس إدارة النادي، على توفير رعاية طبية تتوافق مع المعايير العالمية، ما يسهم في تقليل خطر الإصابات الرياضية، وتأهيل وتحسين أداء اللاعبين في الملعب بصورة أفضل.

الملف الطبي

ورحب محمد علي عامر المدير التنفيذي لشركة الكرة، بالشراكة مع مجموعة التداوي الطبية التي تُعد أحد الصروح الطبية الرائدة في دبي، مؤكداً على أن إدارة الوصل، تولي اهتماماً خاصاً بالملف الطبي لمنتسبي النادي، لما له من أهمية كبيرة على المستويين الاجتماعي والرياضي، لافتاً إلى الحرص على توفير الشراكات المتميزة في كافة المجالات، بما يتناسب مع عراقة النادي، مبدياً ثقته في نجاح الشراكة مع مجموعة التداوي واستمرارها لفترة طويلة.

وأبدى مروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، سعادته بالشراكة مع نادي الوصل العريق، في مشواره خلال الموسم الجديد من أجل تقديم أفضل أشكال العلاج والرعاية الصحية لمنتسبي الإمبراطور.

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