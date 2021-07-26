عبد الله علي: «الوديات » ليست معياراً لتقييم لاعبي العين

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

أشاد عبد الله علي، مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، بالتزام أعضاء البعثة في معسكر الفريق الخارجي بإسبانيا، بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن برنامج الإعداد يمضي بالصورة المطلوبة، ويتطلع مدرب الفريق سيرجي ريبروف إلى خوض عدة مباريات ودية خلال المرحلة المقبلة، سعياً للوقوف على مردود اللاعبين وتصحيح الأخطاء، وقال: الجهاز الفني حقق مكاسب في المباراة الودية الأولى للفريق بالمعسكر أمام جامعة مرسية، بغض النظر عن نتيجة المباراة، باعتبارها ليست معياراً لتقييم الفريق في مرحلة الإعداد.

وأضاف: حرص ريبروف، على إقامة المباراة في الفترة الصباحية اتساقاً مع برنامجه الإعدادي على فترتين حتى يعتاد الجميع على اللعب في أجواء مختلفة.

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