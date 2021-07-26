«طوربيد الظفرة» وحلم استعادة النجومية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يترقب سعيد الكثيري مهاجم الظفرة انطلاق الموسم الجديد لإثبات الذات والعودة من جديد للتألق والنجومية بعد غيابه في الموسم الماضي عن المشاركة المستمرة مع الفريق بسبب الإصابة وعدم الجهوزية البدنية، متأثراً بغيابه الطويل عن الملاعب، مع عدم نيله الفرصة الكافية نظراً للضغوط التي كان يعيشها الفريق في النصف الثاني من الموسم، مع تراجع مستوى عناصر التشكيلة الأساسية، وقياساً بالإمكانات التي يتمتع بها الكثيري «طوربيد الظفرة»، وظهوره الجيد في كل الفرص التي توافرت له في مشواره السابق مع الفريق، بجانب روح التحدي التي تسيطر عليه فإنه يمتلك فرصة كبيرة للجلوس على عرش النجومية والتألق ووضع بصمته مع الظفرة. وأظهرت تدريبات الفريق رغبة سعيد الكثيري «33 عاماً» في انتزاع موقعه الأساسي ضمن تشكيلة السوري محمد قويض في الموسم الجديد، وذلك من خلال جديته في التدريبات واجتهاده المستمر ليكون في قمة الجاهزية البدنية،.

ويعتمد الجهازان الفني والإداري لفريق الظفرة على قدرات سعيد الكثيري، والاستفادة من خبرته الطويلة في الملاعب، وخصوصاً في ظل غياب الفريق عن التعاقدات حتى الآن، ليكون الاعتماد كلياً على الحرس القديم في الموسم الجديد، مع إمكان عدم التعاقد أيضاً مع أجانب جدد والاكتفاء بالسنغالي ديوب ومنح الفرصة بالكامل للعناصر الوطنية.

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