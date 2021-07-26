النصر يلاقي قرطاجنة ودياً غداً

المصدر: متابعة - علي الظاهري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر غداً مع «قرطاجنة»، أحد فرق دوري الدرجة الثانية الإسباني في المباراة الودية الثانية للفريق في معسكر إسبانيا، وخسر «العميد» الودية الأولى أمام الرائد السعودي 1 - 2، وأحرز للنصر تيغالي، وللرائد عبدالله مجرشي ورائد الغامدي، ودفع دياز مدرب النصر في الشوط الثاني من المباراة، بتشكيلة ضمت العديد من الوجوه الشابة والبدلاء لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين.ومن المقرر أن يلعب «العميد» في الودية الثالثة مع فريق غيلاس في بداية شهر أغسطس ستجمعه التجربة الأخيرة في السادس من أغسطس بفريق ديبورتيفو ألافيس قبل العودة إلى الدولة.

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