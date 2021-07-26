اتحاد الكرة يستضيف معسكر منتخب السودان 20 أغسطس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يستضيف اتحاد الكرة معسكر منتخب السودان لكرة القدم بالدولة، من 20 إلى 27 أغسطس المقبل، تحضيرا للتصفيات المؤهلة للمونديال.

وأكد اتحاد الكرة حرصه على توفير كل أسباب النجاح للمعسكر الذي سيقام في دبي، بداية من مقر إقامة ومواصلات وملعب وصالة تدريب وملعب لإقامة المباراتين الوديتين اللتين من المقرر أن يخوضهما المنتخب السوداني أثناء المعسكر، إلى جانب تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد وإجراء الفحوصات لبعثة منتخب السودان وتأتي الاستضافة تأكيداً للعلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات، بما فيها المجال الرياضي ولعبة كرة القدم تحديداً.

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