مكاسب عدة للوحدة في معسكر إسبانيا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

عادت بعثة فريق الكرة بنادي الوحدة بمكاسب عدة من معسكر الفريق بمدينة اليكانتي الإسبانية، الذي يعد المرحلة الثانية من الإعداد التي استمرت لمدة 20 يوماً، وأول المكاسب أداء الفريق سلسلة من التدريبات و3 مباريات ودية، وتميز المعسكر بالانضباط والجدية كما ساهم في رفع اللياقة البدنية للاعبين وتحديد طريقة اللعب التي سيعتمد عليها الجهاز الفني في المرحلة المقبلة. وتعادل «العنابي » مع قرطاجنة سلبياً ، وفازعلى جامعة إليكانتي بنتيجة 8 - 1، وخسر من فوينلابراد 1 - 2 . وكان الوحدة بدأ فترة الإعداد مبكراً في 25 من الشهر الماضي، ما يؤكد رغبة الفريق في تحقيق الطموحات يالموسم الجديد والعودة لمعانقة البطولات.

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