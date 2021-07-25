25 لاعباً في تدريبات «الأبيض» الشاب في معسكر صربيا

المصدر: بلغراد - البيان الرياضي

يواصل منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001، تدريباته بمعسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا، استعداداً للبطولات الكروية المقبلة، التي سيشارك فيها آسيوياً وعربياً وخليجياً.

ويؤدي «الأبيض» الشاب تدريباته، بقيادة الإسباني فرانك أورتيغا، بمشاركة 25 لاعباً، هم سيف الزعابي، مهير الكتبي، حسن المحمدي، عبد الرحمن عادل، ضاري المازمي، عامر إبراهيم، عبد العزيز البلوشي، خليفة يوسف عتيق، عبد الله راكان، محمد المازمي، أحمد الراشدي، علي عبد الرسول، شهاب لشكري، محمد عيسى، عبد الله الرميثي، منصور المنهالي، خالد البلوشي، مبارك أحمد، عبد الرحمن علي، ياسر البلوشي، حمدان حميد، نواف سالم، بدر ناصر، مبارك طارق وعبد الله الحمادي.

وخاض منتخبنا عدداً من التجارب الودية، أمام فرق صربية مختلفة، بهدف الوقوف على مستويات اللاعبين وجاهزيتهم الفنية والبدنية، ومدى استيعابهم لطريقة وأسلوب اللعب، والنهج الذي يريده الجهاز الفني، الذي يحرص على وضع برنامج يتناسب مع هذه المرحلة، التي تسبق انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأكد عبد الله سلطان عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، مشرف المنتخب، أن المعسكر يسير بصورة إيجابية من كافة النواحي، ويوجد ارتياح من الجهاز الفني عن مردود اللاعبين خلال الحصص التدريبية، والتجارب الودية التي خاضها المنتخب، مشيراً أن المعسكر يأتي استكمالاً لبرنامج المنتخب، الذي بدأ منذ فترة، بهدف التحضير المبكر للاستحقاقات المقبلة.

وأشاد عبد الله سلطان، بالدعم الذي تحظى به منتخباتنا من مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، مؤكداً أن لجنة المنتخبات، برئاسة يوسف حسين النائب الثاني لرئيس الاتحاد، رئيس اللجنة، حرصت على وضع استراتيجية خاصة لجميع المنتخبات.

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