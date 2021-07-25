بتوجيهات منصور بن زايد.. الإمارات تستضيف معسكر المنتخب السوداني

المصدر: البيان

بتوجيهاتٍ من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة،يستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم معسكر منتخب السودان خلال الفترة من 20 إلى 27 أغسطس المقبل، في إطار تحضيرات "صقور الجديان" لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في بيان اليوم: "نحرص على توفير كل أسباب النجاح للمعسكر ,الذي سيقام في إمارة دبي، بدءا من مقر إقامة ومواصلات وملعب وصالة تدريب وملعب لإقامة المباراتين الوديتين اللتين من المقرر أن يخوضهما المنتخب السوداني أثناء فترة المعسكر إلى جانب تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد واجراء الفحوصات اللازمة لأعضاء بعثة منتخب السودان من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين".

وأضاف: "تأتي الاستضافة تأكيداً للعلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات, بما فيها المجال الرياضي ولعبة كرة القدم تحديداً ، حيث سبق أن استضافت الدولة العديد من معسكرات الفرق والمنتخبات السودانية والفعاليات الكروية, أهمها مباراة الكلاسيكو السوداني بين فريقي الهلال والمريخ بإستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي عام 2018 تحت شعار (لقاء الأشقاء على أرض الوفاء) وشهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً من محبي الكرة السودانية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز