معسكر «الأبيض» في صربيا 6 أغسطس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول إقامة معسكر خارجي لمنتخبنا في صربيا من 6 إلى 13 أغسطس المقبل، ضمن برنامج إعداد «الأبيض» لخوض مباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ، ويستهل منتخبنا مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب لبنان 2 سبتمبر باستاد زعبيل.

ويأتي معسكر صربيا كمرحلة أولى لبرنامج إعداد المنتخب للتصفيات، وتبدأ المرحلة الثانية يوم 26 أغسطس، بعد إقامة جولتين من مسابقة دوري الخليج العربي الذي ينطلق 19 أغسطس.

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