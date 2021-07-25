    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    معسكر «الأبيض» في صربيا 6 أغسطس

    المصدر:
    • دبي - البيان الرياضي
    التاريخ:

    اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول إقامة معسكر خارجي لمنتخبنا في صربيا من 6 إلى 13 أغسطس المقبل، ضمن برنامج إعداد «الأبيض» لخوض مباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ، ويستهل منتخبنا مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب لبنان 2 سبتمبر باستاد زعبيل.

    ويأتي معسكر صربيا كمرحلة أولى لبرنامج إعداد المنتخب للتصفيات، وتبدأ المرحلة الثانية يوم 26 أغسطس، بعد إقامة جولتين من مسابقة دوري الخليج العربي الذي ينطلق 19 أغسطس.

     

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