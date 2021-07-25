خامداموف خارج حسابات النصر

المصدر: دبي - علي الظاهري

خرج الأوزبكي الدولي دوستونبيك خامداموف، من حسابات فريق النصر في الموسم الكروي الجديد بعد عودة اللاعب رسمياً إلى ناديه السابق باختاكور، حيث أعلن النادي عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع لاعبه السابق حتى نهاية 2022، وكان «العميد» تعاقد مع خامداموف في فترة الانتقالات الشتوية في الموسم الماضي لمدة عام ونصف قبل أن تتم إعارته لاحقاً إلى نادي حتا لغاية الموسم المنقضي.من جهة أخرى، أعلن نادي النصر عن مبارياته بالمعسكر الخارجي ، وسيلعب 27 الجاري مع فريق قرطاجنة الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني، ثم أمام غيلاس بدابة أغسطس، أمام ديبورتيفو ألافيس 6 أغسطس قبل العودة إلى الدولة 8 منه.

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