4 لاعبين من أندية الشارقة إلى رايو فاليكانو الإسباني

المصدر: الشارقة - وام

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن انضمام 4 لاعبين من أندية الشارقة لصفوف نادي رايو فاليكانو الإسباني أحد أندية الدرجة الأولى ضمن خططه الهادفة لدعم المواهب الشابة وفتح فرص الاحتراف لها واستثمار العلاقات مع الأندية الخارجية، وأشار المجلس إلى أن اللاعبين هم أحمد سرور وعبد الرحمن جمعة «نادي الشارقة»،وخالد سالم «خورفكان»، وأحمد عامر «اتحاد كلباء» سيغادرون إلى إسبانيا اليوم لخوض فترة تجربة احترافية يخضع خلالها الرباعي للتقييم من قبل نادي رايو فاليكانو الإسباني مع إمكانية التعاقد الدائم للاعبين الذين يقع عليهم الاختيار.

وأكد عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي إلى أن التحاق الرباعي بنادي رايو فاليكانو الإسباني يأتي ضمن خطط المجلس من أجل تشجيع المواهب الشابة على طرق أبواب الاحتراف في أفضل الدوريات العالمية وعكس مستوياتهم الرياضية، وقال: هذه الخطوة نقلة كبيرة للاعبين ليكونوا على موعد مع مسؤولية كبيرة ودافع قوي بعد اختيارهم من أجل العمل على تمثيل الكرة الإماراتية خير تمثيل في هذه التجربة المميزة خصوصاً وأنها في ناد ضمن أحد أقوى الدوريات العالمية، كما أنها فرصة ذهبية لهم لإثبات جدارتهم وتسليط الضوء على إمكانيات اللاعب الإماراتي وما يمتلك من مواهب ومهارات.

وأعرب عيسى هلال عن ثقته في قدرات هؤلاء اللاعبين خصوصاً وأن الكرة ستكون في ملعبهم لخوض فترة أسبوعين من الاختبارات، متمنياً لهم التوفيق في استغلال هذه الفرصة من أجل تحقيق نقلة حقيقية في دخول عالم الاحتراف من أوسع أبوابه في إسبانيا.

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