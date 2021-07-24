الأحبابي ينضم إلى معسكر العين في إسبانيا

المصدر: العين - البيان الرياضي

انضم الدولي بندر الأحبابي إلى معسكر فريق الكرة بنادي العين في إسبانيا بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الفني بقيادة المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف، وحظي اللاعب باستقبال دافئ من زملائه اللاعبين والجهازين الفني والإداري وأعضاء البعثة العيناوية، وشارك أمس، في الحصة التدريبية الصباحية الأولى.

من ناحية أخرى أكد طبيب فريق العين، إن سلطان الشامسي، تعرض لتمزق في العضلة، ويخضع حالياً للعلاج الطبيعي إلى جانب التمارين الرياضية في الصالة الرياضية وهو يتحسن بشكل ملحوظ، وسيتم وضع برنامج تأهيلي له يسبق عودته إلى التدريبات الجماعية، ووفقاً للتقارير فإنه يحتاج من أسبوعين إلى ستة أسابيع للعودة للملاعب وتتم متابعة حالته، ولكن قد يتعافى من الإصابة قبل الوقت المحدد، وقد يحتاج إلى فترة أطول.

وأشار طبيب العين إلى أن الأمو تسير بصورة جيدة في المعسكر، رغم العبء التدريبي الإضافي، حيث يشارك جميع اللاعبين في برنامج من حصتين تدريبيتين يومياً، وتتم متابعة كل المؤشرات الخاصة بالإرهاق أو الشعور بعدم الراحة، ويتم إخضاع بعض اللاعبين لبرامج الاستشفاء كلٌ حسب حالته.

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