استاد زعبيل يستضيف مباريات «الأبيض» في تصفيات المونديال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الملاعب المستضيفة لمباريات مرحلة الذهاب ومواعيد إقامتها ضمن الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

اختار اتحاد الكرة الإماراتي، استاد زعبيل بنادي الوصل لاستضافة مباريات منتخبنا الوطني في مرحلة الذهاب 2 لحساب المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: الإمارات، إيران، كوريا الجنوبية، العراق، سوريا ولبنان، ويستهل «الأبيض» مبارياته في التصفيات بمواجهة منتخب لبنان في استاد زعبيل يوم 2 سبتمبر، فيما يواجه منتخب سوريا في الجولة الثانية يوم 7 من ذات الشهر في إستاد الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية.

ويستضيف استاد زعبيل يومي 7 و 12 أكتوبر المقبل مباراتي منتخبنا مع إيران والعراق بالجولتين الثالثة والرابعة، فيما يلعب «الأبيض» الجولتين الخامسة والسادسة خارج ملعبه أمام كوريا الجنوبية يوم 11 نوفمبر في إستاد سيؤول، وأمام لبنان في مرحلة الإياب يوم 16 من الشهر نفسه بإستاد صيدا البلدي.

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