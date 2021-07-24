الشارقة يتعاقد مع دوراتي وينتظر مالانغو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي الشارقة، تعاقده مع البرازيلي بيرنارد دوراتي «28 عاماً»، قادماً من نادي إيفرتون الإنجليزي لمدة موسمين، في واحدة من أبرز صفقات اللاعبين الأجانب لأنديتنا تحضيراً للموسم المقبل.

وسبق أن لعب دوراتي، 14 مباراة مع المنتخب البرازيلي الأول، وسجل هدفاً واحداً، وظهر لأول مرة دولياً عام 2012، وكان ضمن عناصر المنتخب البرازيلي الفائز بكأس القارات 2013، ووصل معه إلى نصف نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وبدأ دوراتي مع فريق أتليتكو مينيرو، وفاز معه بكأس ليبرتادوريس عام 2013، ثم انتقل إلى شاختار دونيتسك، مقابل 25 مليون يورو وفاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الأوكراني الممتاز، وفي عام 2018، انضم إلى إيفرتون في صفقة انتقال مجانية.

عشق التحديات

وأعرب بيرنارد دوراتي عن سعادته بالانضمام لفريق الشارقة، وقال: شجعني صديقي فاندرلي سانتوس لاعب الشارقة السابق على الانضمام للفريق، وأثنى كثيراً على الأجواء في النادي، وامتدح طريقة عمل الإدارة، وتوقع أن أقضي أوقاتاً تنافسية طيبة، كما أكد أنني سأنسجم سريعاً مع أسلوب الحياة في الإمارات.

وأشار دوراتي إلى أن تواجد عدد من اللاعبين البرازيليين بالنادي سيساعده على التأقلم السريع، وقال عندما كنت في شاختار دونستك في أوكرانيا، كان هناك عدد من اللاعبين البرازيليين، وكان هذا الأمر مساعداً لي بشكل كبير على التأقلم، وكذلك كان الأمر في إيفرتون وأسعى للاستفادة من الجميع.

وأضاف: أعشق التحديات وخضت العديد من التجارب والتحديات، ووجودي في نادي الشارقة وفي دوري الخليج العربي تحد جديد بالنسبة لي، كما أشكر جمهور الشارقة على اهتمامه بصفقة انتقالي للفريق، وفي الفترة الأخيرة تلقيت العديد من الاستفسارات عبر حساباتي في منصات التواصل الاجتماعي من جمهور الشارقة عن صحة خبر انتقالي وعن سير المفاوضات.

وشعرت بحب كبير للفريق من قبل الجمهور ورغبة في حضوري، وأتمنى أن أنجح مع زملائي اللاعبين في تحقيق تطلعاتهم، وأود بشكل شخصي أن أشكر كل من سعى للتواصل معي ورغب في حضوري للشارقة، وسأسعى مع زملائي اللاعبين لنكون عند حسن الظن.

وصول

من ناحية أخرى، يصل الكونغولي مالانغو «27 عاماً» مهاجم وهداف الرجاء البيضاوي المغربي إلى الدولة أواخر الأسبوع الجاري، تمهيداً لانضمامه لفريق الشارقة، وإكمال عقد أجانب الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد.

وكشف أحد المواقع الرياضية أن صفقة مالانغو قياسية، وتتجاوز قيمتها 3 ملايين و600 ألف دولار، ما يساعد النادي المغربي، على تخفيف أعبائه المالية، كما يتضمن العقد استفادة الرجاء من نسبة إضافية مستقبلاً، في حال قيام نادي الشارقة ببيع عقد اللاعب.

وكان مالانغو، شدد على استمراره مع الرجاء حتى آخر جولة بالدوري المغربي،لينافس على لقب الهداف، ويلعب الرجاء والمغرب الفاسي الثلاثاء المقبل، وفي الوقت نفسه لن يحضر اللاعب نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية أمام اتحاد جدة.

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