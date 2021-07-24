توزيع مهام تأمين مسارات طواف اليوبيل الذهبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ترأس العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، اجتماع اللجنة الأمنية لطواف اليوبيل الذهبي لعام الخمسين للدراجات الهوائية.

عقد الاجتماع في الإدارة العامة للمرور بحضور أعضاء اللجنة من إدارات المرور بالدولة، وجميع رؤساء وأعضاء فرق العمل المكلفة بتأمين خط سير مراحل الطواف من الجهات الحكومية والخاصة، وتناول شرح مراحل الطواف والتعرف على استعدادات القيادات الشرطية لتأمين المسارات، وتوزيع المهام والأدوار على الأعضاء كل حسب اختصاصه، بالإضافة إلى شرح الخطط المرورية اللازمة، وتحديد الاحتياجات اللوجستية المطلوبة.

ترتيبات

وأكد العقيد جمعة بن سويدان، ضرورة إتمام كل الترتيبات والإجراءات المرورية المتعلقة بالطواف، وإجراء مسح ميداني للمسارات واختيار المسارات المناسبة، والانتهاء من كل الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، منوهاً بأهمية التركيز على الدقة في مواعيد إغلاق وفتح الشوارع، وتسيير مرور الدراجين في طرقات دبي، والطرقات الأخرى للحفاظ على سلامة المتسابقين، وتوفير الانسيابية لحركة السير والمرور.

حضور

حضر الاجتماع كل من المقدم طالب محمد الشريفي، من شرطة أبوظبي، والرائد حسن محمد الحوسني، من شرطة الشارقة، والنقيب جاسم محمد عبدالله، منسق اللجنة في شرطة دبي، والنقيب جاسم محمد الحمر، من شرطة أم القيوين، والنقيب حميد زعل الرئيسي، من شرطة عجمان، والملازم أول خليفة عبدالله الهامور، من شرطة الفجيرة، والملازم أول عبدالله يوسف من التنسيق المروري بوزارة الداخلية، وماجد محمود الأنصاري، من التنسيق المروري بوزارة الداخلية، ومي الهاشم، من شرطة دبي، ومحمد عبد الرؤوف، من اتحاد الإمارات للدراجات.

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