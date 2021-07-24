صالح إسماعيل: طموح بني ياس بلا حدود

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

أكد صالح إسماعيل الحمادي عضو مجلس شركة كرة القدم بنادي بني ياس، مشرف الفريق الأول، أن طموح ناديه في الموسم الجديد بلا حدود على مستوى جميع المنافسات المحلية.

ذاكراً أن المستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون في الموسم المنصرم والنتائج الإيجابية التي تحققت خصوصاً في بطولة الدوري التي حصل فيها الفريق على المركز الثاني، منحت الجميع الثقة وأكدت أن بني ياس قادر على مواصلة مسيرة النجاح.

وأكد الحمادي أن التحضيرات لتحقيق الطموحات تسير على النحو الأفضل، مشيراً إلى نجاح معسكر الفجيرة الذي استمر لمدة أسبوعين، كاشفاً عن إقامة معسكر في أبوظبي لمدة عشرة أيام ويبدأ من يوم غدٍ، وقال: نشكر مجلس الإدارة بقيادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي على الاهتمام والدعم.

والمجلس يبذل جهداً كبيراً ويعمل على تهيئة الأجواء وتلبية كل الاحتياجات حتى يكون «السماوي» على قدر الطموحات، مع جهد كبير من شركة كرة القدم، وبالتأكيد هذا الاهتمام الإداري محل تقدير الجهاز الفني واللاعبين الذين يجتهدون جميعاً في التدريبات حتى يصل الفريق إلى قمة الجاهزية قبل انطلاق المباريات الرسمية ليكون على قدر التحديات التي تنتظره خصوصاً أن الفريق سيكون محط أنظار الجميع.

الأجنبي الرابع

وعن موعد التعاقد مع الأجنبي الرابع أفاد الحمادي بأن اللجنة الفنية تعمل بشكل مستمر وتبحث عن اللاعب الذي يمكنه أن يحقق الفائدة المطلوبة ويغطى النقص، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل بتأنٍ لأهمية الملف، ولكن ربما يتم الإعلان عن التعاقد في الوقت القريب.

وحول وجود تعاقدات مع لاعبين مواطنين قال: هذا الأمر يتوقف على رأي الجهاز الفني، ووجود اللاعب الذي يمكنه منافسة لاعبي الفريق للمشاركة في التشكيلة الأساسية، بمعنى أن المدرب إذا رأى أن هناك نقصاً يحتاج إلى إضافة جديدة فإنه لابد من التأكد أن الوافد الجديد سيكون بقامة «السماوي».

وأشار صالح إسماعيل إلى أن أكاديمية النادي متاحة أمام الجهاز الفني ليختار من يراه مناسباً، كاشفاً عن وجود لاعبين صغار السن في الأكاديمية مثل حميد المعري الذي أثبت وجوده في مباراة الشارقة الودية رغم صغر سنه، والذين يمكن الاستعانة بهم ومنحهم الفرصة، وقال: بشكل عام نرى أن فريقنا زاخر باللاعبين المميزين، ولكن قرار التعاقد في النهاية يخضع لرؤية الجهاز الفني واللجنة الفنية بالنادي.

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