لاعبو الشارقة يرفعون راية التحدي استعداداً للموسم الجديد

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

رفع لاعبو الشارقة راية التحدي مبكراً استعداداً للموسم الجديد 2021 ـ 2022، والذي يقص الفريق شريط افتتاحه بلقاء ضيفه اتحاد كلباء يوم 20 أغسطس المقبل، في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، كما تنتظر الفريق مواجهة مهمة يوم 14 سبتمبر المقبل، أمام الوحدة في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وأكد الوافد الجديد على الشارقة من الفجيرة، خليل خميس، رغبته في تحقيق طموح شخصي مع الشارقة، والمساهمة في حصول الفريق على لقب جديد، وقال: «سعيد بالانضمام للشارقة، ونعمل لنكون منافسين على جميع البطولات في الموسم الجديد، لأن هدفنا إسعاد الجمهور، وتحقيق طموحاته ببلوغ منصات التتويج».

وأضاف: «لم أشعر أنني قادم على فريق جديد، بفضل الاستقبال والترحيب الكبير من زملائي بالشارقة، وتطلعاتي على المستوى الشخصي كبيرة، وكذلك طموحي بتحقيق إنجازات جديدة مع الشارقة، ونلبي تطلعات جماهيره وإدارته، ونتعهد ببذل أقصى جهد لتحقيق الطموحات في الموسم الجديد».

طموح

وقال عبد الله كاظم لاعب الشارقة، والمنضم للفريق قادماً من حتا: «الجهاز الفني واللاعبين يعملون يداً واحدة، وروح الأسرة هي ما ستصل بنا إلى تحقيق البطولات في الموسم الجديد، وطموحنا يبقى دائماً المنافسة على ألقاب كل البطولات التي نشارك فيها، ونحن نهدف الوصول لأبعد الحدود في كل المنافسات، وبإذن الله نحقق المطلوب».

واختتم: «نحن لاعبي الشارقة، سعداء بدعم جمهور الشارقة، وتواجده خلف الفريق في كل المناسبات والبطولات، ونسعى بدورنا إلى تحقيق النتائج التي تسعدهم وتدخل الفرحة إلى قلوبهم، ونحن والجمهور نتمتع بروح العائلة، ونتمنى استمرار دعم ومساندة الجمهور في الموسم الجديد، لأنه سلاحنا المهم نحو إحراز البطولات».

تجربة

وكان الشارقة، قد أنهى معسكره الداخلي بمدينة خورفكان، بتجربة ودية خسرها بهدف وحيد أمام بني ياس الأحد الماضي، وخاضها الشارقة بتشكيلتين مختلفين على مدار الشوطين، إذ حرص الجهاز الفني، بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، على منح جميع اللاعبين الـ28 المتواجدين بالمعسكر، فرصة المشاركة في المباراة.

ويعود الفريق اليوم، إلى تحضيراته للموسم الجديد عقب إجازة عيد الأضحى، وسيخوض الفريق مباراة ودية ثانية غداً، أمام خورفكان على ملعب استاد خالد بن محمد بالحزانة، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن اقتراب الشارقة من التعاقد مع اللاعب البرازيلي اليكس تيكسييرا، لمدة 3 سنوات مقابل 5 ملايين يورو، في صفقة انتقال حر، لتعويض رحيل مواطنه ايغور كورنادو، إلى اتحاد جدة السعودي، والذي بدوره كان يضع تيكسييرا، بديلاً للتعاقد معه حال تعثر صفقة كورنادو، وكذلك ترددت أنباء أخرى، عن اتفاق الشارقة مع البرازيلي بيرنارد دوراتي (28 عاماً)، لاعب وسط ايفرتون الإنجليزي.

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