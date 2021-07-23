الوصل يلتقي الظفرة ودياً 29 الجاري

المصدر: دبي-علي شدهان

يلتقي فريق الوصل الأول لكرة القدم، فرق الظفرة والشارقة واتحاد كلباء ودياً قبل انطلاقة دوري الخليج العربي 19 الجاري. ويخوض الإمبراطور الوديات الثلاث أيام 29 يوليو الجاري (مع الظفرة)، و5 و12 أغسطس المقبل (مع الشارقة واتحاد كلباء على التوالي) في معقله بزعبيل، إلى جانب مباراة ودية مع فريق النادي تحت 21 عاماً السبت المقبل.

ويدشن الوصل مشواره في دوري الخليج العربي بلقاء مضيفه بني ياس 19 أغسطس في مباراة يتوقع أن تكون مثيرة كعادة لقاءات الفريقين، خصوصاً في الموسمين الأخيرين. وبدأ الوصل برنامج إعداده للموسم الجديد بقيادة مدربه البرازيلي اودير هيلمان، في الرابع من الشهر الجاري بالدخول في معسكر داخلي بدبي، بعد إجراء سلسلة الفحوصات الطبية المعتادة.

ويأمل الوصلاوية أن يكون الموسم الجديد مغايراً من حيث الأداء والنتائج، لما قدمه الإمبراطور في الموسم الماضي، في ظل التعاقدات التي حسمتها إدارة النادي سواء مع المحترفين المحليين أو الأجانب.

وحسمت إدارة الوصل، التعاقد مع الرباعي الأجنبي المكون من، البرازيليين، ادريلسون سيلفا وراميرو بينيتي وويليام بوتكر، والاوروغوياني ميشيل اراخو، إضافة إلى التعاقد مع النيجيري موفتاو اولابي في فئة المقيم، إلى جانب التعاقد مع حارسي المرمى محمد علي الوالي قادماً من العروبة، وإبراهيم عيسى القادم من النصر. كما أعارت الإدارة الوصلاوية، المدافع البرازيلي هويغلو نيريس إلى الحزم السعودي لموسم واحد مع أفضلية الشراء للفريق السعودي، وانتقال البرازيلي رونالدو منديز إلى ريزا سبور

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