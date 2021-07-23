السماوي يعود للتدريبات ويلعب 3 وديات

المصدر: (أبوظبي: أحمد عيسى)

عاد السماوي لمواصلة تحضيراته للموسم الجديد، أمس، بأداء حصة تدريبية على ملعبه ببني ياس، بعد فترة راحة قصيرة، استمرت 3 أيام.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الروماني دانيال ايسايلا، أداء حصص تدريبية يومية، والانتظام في معسكر مغلق، عقب الحصة التدريبية مساء بعد غد الأحد، بأبوظبي، يستمر لمدة 10 أيام، يؤدي خلاله الفريق 3 مباريات ودية، تبدأ بمواجهة اتحاد كلباء 27 الجاري، والظفرة والجزيرة.

وكان السماوي قد أقام معسكراً مغلقاً بالفجيرة، استمر لمدة أسبوعين، ختمه يوم الأحد الماضي بمباراة ودية أمام الشارقة، كسبها بهدف سهيل النوبي، منح خلالها الجهاز الفني الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، ورفعت النتيجة الإيجابية، المعنويات وسط أفراد البعثة، وأكدت أن الفريق يمضي في الطريق الصحيح، بعد أن قدم اللاعبون مستويات جيدة.

تحضيرات

وأكد الدولي حسن المحرمي، متوسط دفاع الفريق، أن التحضيرات تسير بشكل جيد، تحت قيادة الروماني دانيال ايسايلا مدرب الفريق، وقال إنهم يتطلعون لموسم استثنائي، ومواصلة نجاحات الموسم المنصرم، مؤكداً ثقته في زملائه اللاعبين.

ومقدرتهم على النجاح والتألق، وأثنى المحرمي، الذي كان قد انضم إلى الإعداد مؤخراً، لنيله راحة خاصة، بسبب مشاركته مع المنتخب الوطني في الشهر الماضي، على مباراة الشارقة الودية، ذاكراً أنها حققت الفائدة المطلوبة، مشيداً بالمجهود الذي قدمه زملاؤه اللاعبون في اللقاء، ونجاحهم في كسب النتيجة، واعتبر المحرمي أن الفوز على الشارقة ودياً، بداية لموسم متميز، يسعى خلاله زملاؤه لتحقيق أفضل النتائج.

وعبّر سهيل النوبي جناح الفريق، عن سعادته بالعودة من جديد إلى أجواء المباريات، مشيراً إلى تجربة الشارقة الودية، موضحاً أنها تعتبر بداية موسم طويل، وتحدٍ جديد ينتظر فريقه، معبّراً عن أمله في أن يكون السماوي على قدر طموحات جماهيره، واعداً ببذل المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة، والعمل على الاستفادة القصوى من مرحلة الإعداد.

الأجنبي الرابع

في السياق ذاته، اقترب بني ياس من التعاقد مع مهاجم أجنبي، لإكمال عقد الرباعي، وأكدت المصادر أن النادي، وعن طريق اللجنة الفنية، كانت قد اقتربت من التعاقد مع الكونغولي مالانجو مهاجم الرجاء المغربي، لكنها تراجعت عن الصفقة، بسبب تدخل أحد أندية دوري الخليج العربي، ما رفع قيمة الصفقة، وأن بني ياس استنكر الأسلوب، واتجه للتفاوض مع مهاجم آخر، وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات قطعت شوطاً كبيراً، وأن الصفقة قد تكتمل مطلع الأسبوع المقبل.

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