جواو بيدرو مع الوحدة.. إطلالة جديدة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ظهر البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الوحدة المنضم حديثاً للكشوفات قادماً من الظفرة، في تدريبات الفريق خلال معسكره التحضيري الذي يقيمه حالياً بإسبانيا بوزن أقل عن السابق، معإطلالة جديدة « نيو لوك».

وأظهرت مقاطع فيديو وبعض الصور، جواو بيدرو صاحب الـ28 عاماً الذي تألق في الموسم الماضي مع بني ياس بعد أن لعب معه معاراً، بوزن مقارنة بوزنه خلال موسميه السابقين مع الظفرة والسماوي.

ووضح أنه خضع لبرنامج خاص خلال فترة التوقف التي سبقت بداية الإعداد، لمواصلة تألقه اللافت في محطته الثالثة بدوري الخليج العربي والذي جعل الأندية تتنافس على كسب توقيعه ليختار «أصحاب السعادة»، كما ظهر المهاجم البرازيلي بشكل جديد في ملامحه ونيو لوك مختلف تأثر أيضاً بانخفاض وزنه.

وتتجه الأنظار في الموسم الجديد إلى جواو بيدرو الذي يعتمد عليه الوحدة في قيادة الفريق إلى الانتصارات وإعادته من جديد إلى منصات التتويج وسط رهان كبير على القدرات الفنية العالية التي يتمتع بها.

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