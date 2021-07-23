ألابا فخور بالدفاع عن ألوان الملكي

المصدر: مدريد - أ ف ب

أكد المدافع الدولي النمساوي دافيد ألابا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني السابق، أنه فخور بالدفاع عن ألوان ريال مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم وحمل القميص رقم 4 لقائده الأسطوري سيرخيو راموس المنتقل هذا الصيف إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

ووقّع راموس في أوائل يوليو الحالي على عقد لمدة عامين مع باريس سان جرمان بعد انتهاء عقده مع النادي الإسباني وفشل الطرفين في تجديده. وأوضح ألابا: أنه ليس هنا لمقارنة نفسه مع الآخرين.

وقال: أريد أن أكون دافيد ألابا، وأن أقدم قوتي ومميزاتي للفريق وأن ألعب بأسلوب لعبي. لعب ألابا الذي وقع عقداً مع النادي الملكي لمدة خمسة مواسم قبل كأس أوروبا مباشرة بعد انتهاء عقده مع النادي البافاري، دورًا رئيسيًا في العقد الذهبي لبايرن: فاز بـ28 لقبًا مع الفريق البافاري بينها عشرة ألقاب في الدوري الألماني ولقبان في مسابقة دوري أبطال أوروبا (2013 و2020).

ويعتبر التعاقد مع الابا دعماً كبيراً لإعادة بناء النادي الملكي الذي يدربه الآن كارلو أنشيلوتي بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان بعد ولاية ثانية أقل نجاحًا بقليل من الأولى وسنة بدون لقب. وأكد المدافع النمساوي أن لديه علاقة ممتازة مع أنشيلوتي الذي دربه في بايرن ميونيخ، ولديه استمتاع كثير للعمل معه مرة أخرى.

وتابع أن انضمامه إلى ريال مدريد العظيم، النادي الأكثر تتويجاً في دوري الأبطال (13 لقبًا)، يجسد مسارًا تصاعديًا في مسيرته الكروية التي بدأت في فرق الشباب لنادي أوستريا فيينا النمساوي قبل الانتقال إلى بايرن ميونيخ في سن السادسة عشرة. وقال :بالنسبة لي هذا حلم تحقق، إنه أفضل ناد في العالم.

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