فارس جمعة يتحسر على نصائح «سمعة»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تحسر فارس جمعة متوسط دفاع الوحدة، على عدم اللعب مع زميله إسماعيل مطر (سمعة) قائد أصحاب السعادة، قبل سنوات طويلة، عندما كان في بداياته، مؤكداً أن نجم نادي الوحدة صاحب خبرات كبيرة في الملاعب وصاحب نصائح قيّمة، وأنه لو تعرّف عليه من قبل لكان مستواه أفضل من الحالي، موضحاً أن إسماعيل مطر كان بإمكانه أن يغير فيه الكثير لو عاد الزمن إلى سنوات مضت.

وأكد فارس جمعة صاحب الـ 33 عاماً في لقاء مع الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن هناك بعض الأشياء التي كان بإمكانه أن يغيرها في عاداته، مثل الاهتمام بنفسه أكثر من الناحية البدنية حتى يقدم مستويات أفضل، مع المحافظة على الأكل بطريقة منظمة وتغيير روتين حياته، وأضاف: الزمن الماضي لا يعود لذلك أحاول الآن الاستفادة من نصائح مطر وتدارك الأخطاء السابقة.

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