«السوبر» بين النصر والظفرة يدشن دوري الصالات 6 أغسطس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق الموسم الجديد 2021 - 2022 لكرة قدم الصالات في الـ 6 من أغسطس المقبل بمباراة كأس السوبر التي تجمع بين النصر بطل الدوري والظفرة بطل الكأس، فيما ستكون قرعة المسابقات للموسم الجديد 28 الجاري وتمت مراعاة تجمعات ومشاركات المنتخب الوطني الأول في البطولات الآسيوية والخليجية حسب البرمجة الخاصة بمشاركات المنتخب الخارجية، وتسحب قرعة بطولات الموسم في مقر اللجنة التنفيذية للعبة في الشارقة.

وستنطلق بطولة كأس الإمارات خلال الفترة من يوم 10 أغسطس لغاية 31 منه، على أن تنطلق بطولة النخبة لفرق الشباب مواليد 2000 - 2005 بمشاركة فرق مليحة واتحاد كلباء والنصر وخورفكان خلال الفترة من 25 ولغاية 27 أغسطس المقبل، وينطلق دوري الرجال في 4 سبتمبر المقبل، على أن ينطلق دوري الشباب 2 أكتوبر المقبل.

وأكد شهاب أحمد العوضي الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، أنه بالتنسيق مع حسن الحمادي مشرف المسابقات وخميس الشامسي مشرف المنتخبات، خصوصاً فيما يتعلق بتغيير الروزنامة وتنظيم المسابقات تم هذا الأمر بناءً على برمجة الموسم وفقاً للروزنامة الدولية على مستوى الاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة الكافية لأبيض الصالات للإعداد قبل المشاركة في الاستحقاقات الآسيوية، وبطولة كأس الخليج التي ستكون في ضيافة المملكة العربية السعودية.

وتمنى العوضي التوفيق للمنتخب الوطني في استحقاقاته المقبلة ولجميع الفرق في الموسم الجديد، كما شكر اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس الشارقة الرياضي، ورئيس وأعضاء اللجنة، على الجهود المبذولة والمتابعة والعمل على الارتقاء بالمسابقات والمنتخبات، وأشاد بجهود الحكام والأندية ووسائل الإعلام في التعاون مع اللجنة التنفيذية.

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