العرب يواصلون الوجود بقوة في دورينا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

شهدت المواسم الأخيرة من دوري الخليج العربي، عودة تألق العديد من نجوم العرب في ملاعبنا، ومع بقاء أسابيع قليلة على انطلاق الموسم الجديد 2021 - 2022، يتواصل الحضور العربي القوي مع أنديتنا، من خلال عدد من النجوم الباقين مع أنديتهم من الموسم الماضي، أو من الذين تم التعاقد معهم استعداداً للموسم المقبل.

من النجوم المستمرين من الموسم الماضي، الجزائري مهدي عبيد، والذي تعاقد معه النصر في يناير الماضي، قادماً من نادي نانت الفرنسي، بعقد يمتد لمدة موسم ونصف، وتم تسجيله بدلاً من اللاعب الأوزبكي دوستونبك خامداموف، وبعد تألقه مع «العميد» في الموسم الماضي، تم تجديد عقده حتى 2023.

حضور

ويتواصل حضور السوري عمر خريبين، مع الوحدة بعدما تم التعاقد معه في يناير الماضي، قادماً من الهلال السعودي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى يونيو 2023، وسبق أن خاض خريبين تجربة احترافية ناجحة مع الظفرة قبل الانتقال عام 2017 إلى الهلال السعودي.

ومنذ أيام، أعلن نادي عجمان التعاقد مع التونسي فراس بالعربي، لمدة 3 مواسم، قادماً من نادي النجم الساحلي التونسي، ليتواصل بالعربي بالتواجد في دورينا، ولكن مع تغيير النادي، بعدما ظهر الموسم الماضي بقميص نادي الفجيرة على سبيل الإعارة، وقدم معه مستويات جيدة، إلا إنه لم يستطع مساعدة الفريق على النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

في حين، تضم قائمة نجوم العرب الذين يظهرون في دورينا بالموسم الجديد 2021 - 2022، البحريني علي مدن، والذي أعلن نادي العروبة، عن التعاقد معه قادماً من نادي الرفاع، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليكون أولى صفقات المحترفين الأجانب الذين يتعاقد معهم العروبة لتدعيم صفوفه في رحلته الاحترافية الأولى، بعد الصعود للتنافس في دوري الخليج العربي بالموسم المقبل.

مقيمون

كما تضم قوائم أنديتنا عدداً من اللاعبين العرب المقيدين في فئة اللاعب المقيم، ومنهم المدافع العراقي محمد مصطفى (21 عاماً)، والذي تعاقد معه النصر قادماً من نادي الفجيرة خلال يونيو الماضي، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم، وشارك مصطفى في 23 مباراة مع الفجيرة بدوري الخليج العربي في الموسم الماضي.

واستطاع تسجيل 3 أهداف رغم أنه يشغل مركز الدفاع، فيما تعاقد العروبة، مع اللاعبين العمانيين خالد الجابري وناشد عبد القادر، واسترد الوصل المدافع العماني عبد الله المخيني من حتا.

يذكر أن تاريخ دوري الخليج العربي، غني باللاعبين العرب الذين حققوا نجاحات كبيرة، ومنهم المصري حسين الشحات، الأردني ياسين البخيت، الجزائري كريم كركار، المغربي مبارك بوصوفة، السعودي ياسر القحطاني، وهناك أيضاً لاعبون لم يظهروا بالمستوى المتوقع، ومنهم المصريان محمد زيدان وشيكابالا، والمغاربة أسامة السعيدي وعبد العزيز برادة وطارق السيكتوي وسفيان العلودي، والتونسي أنيس بوجلبان.

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