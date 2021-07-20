النصر يواجه العين ودياً اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

يلتقي اليوم فريقا النصر والعين في مباراة ودية ضمن معسكر إسبانيا، وتعتبر المباراة التجربة الأولى للفريقين في معسكر الإعداد الخارجي استعداداً للموسم الجديد، ويسعى الجهاز الفني للنصر بقيادة الأرجنتيني دياز إلى الاطمئنان على جاهزية اللاعبين، وخاصة مع تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة أبرزها عبد الله أنور قادماً من نادي الوحدة.

فيما يتطلع الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين الجديد، إلى استثمار التجربة بشكل جيد، وعزز الفريق صفوفه بعناصر جديدة منها الحارس سلطان المنذري ، والأرجنتيني كريستيان جوانكا ، وسلطان الشامسي.

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