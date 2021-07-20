ضم مبخوت حلم مستمر في اتحاد جدة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

جدد نادي اتحاد جدة، محاولاته المتكررة للوصول إلى توقيع علي مبخوت هداف دوري الخليج العربي، في نسخته الأخيرة، رافضاً التنازل عن أحلامه وطموحات جماهيره في التعاقد مع النجم المميز، رغم تأكيدات «فخر أبوظبي» الرسمية، على لسان حسين سهيل مدير الفريق، بأن مبخوت مستمر في كشوفات الجزيرة، وأن النادي يعمل على تمديد عقده، وأن ما يقال عن رحيله عارٍ من الصحة.

ويصر النادي السعودي على تحقيق الصفقة، رغم الرد السلبي من الجزراوية، وتحلم جماهير «الإتي» منذ سنوات، بارتداء علي مبخوت لشعار ناديها، ثقة منها في قدراته العالية، وصداقته المستمرة مع الشباك، وتطارد جماهير النادي، مبخوت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجه إليه الرسائل، متمنية انضمامه إلى فريقهم، في ظل علاقاته الودية مع النادي، الذي لم يخفِ مبخوت إعجابه به في وقت سابق، وكان اتحاد جدة ضم إلى كشوفاته، البرازيلي إيغور كورنادو من الشارقة، في صفقة ضخمة.

وفي ظل هذا الإصرار، فإن كل الأمور واردة، خاصة أن الناديين الإماراتي والسعودي، تربطهما علاقات جيدة، وقد يكون تمديد علي مبخوت لعقده مع الجزيرة لمدة موسمين أو ثلاثة، مع إعارته للاتحاد السعودي، خياراً مطروحاً، خاصة أنه يدعم مصلحة هداف منتخبنا في تطوير قدراته، عبر تجربة احترافية، والتحليق عالياً في أجواء الدوري السعودي، لكن المؤكد أن خطوة التمديد، أصبحت قريبة، ولا خلاف عليها، لكن قرار إعارته أو حتى إطلاق سراحه، ما زال غامضاً، رغم تأكيد وسائل إعلام سعودية مقربة من نادي الاتحاد، أن الصفقة أصبحت على بعد خطوة من النهاية الحاسمة.

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