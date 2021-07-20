أصداء عالمية لتربع «الإمارات» على عرش طواف فرنسا

المصدر: متابعة - علي الظاهري

حظي الإنجاز الذي حققه فريق الإمارات للدراجات الهوائية بالتتويج بلقب النسخة الثانية لطواف فرنسا للمرة الثانية على التوالي، بأصداء محلية وعالمية واسعة، وقاد الدراج السلوفيني تاداي بوغاتشار الفريق إلى تحقيق الإنجاز من خلال حسم المنافسة وصدارة الترتيب العام مبكراً في المنافسات التي استغرقت 21 يوماً ولمسافة إجمالية بلغت 3400 كلم.

ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» موضوعاً بعنوان «بوغاتشار يكرر أداءه المهيمن في طواف فرنسا»، وذكر موقع «فرانس 24» أن بوغاتشار تمكن من حصد اللقب الثاني على التوالي في فرنسا، وسلط موقع «يورو نيوز» الضوء على تألق الدراج السلوفيني، وأكد موقع «فيرست بوست» الهندي أن فريق الإمارات حصد بجدارة لقبه الثاني على التوالي مع بوغاتشار.

إشادة

من ناحية أخرى، بارك منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، الإنجاز الكبير والمهم الذي حققه فريق الإمارات للدراجات الهوائية بفوزه بلقب طواف فرنسا للعام الثاني على التوالي مشيداً بتألق الدراج الشاب السلوفيني بوغاتشار وتحقيقه إنجازاً مميزاً في أهم وأعرق الطوافات على مستوى العالم، وقال:.

اللقب إضافة جديدة إلى السجل المشرف لرياضتنا على المستوى الدولي، وهو ثمرة جهود القائمين على الفريق وفي مقدمتهم مطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة الفريق. وأضاف: الإنجاز لم يأت صدفة أو بضربة حظ بل هو نتاج جهد وتخطيط كبيرين،ما ساهم في صدارة الفريق، الطواف الفرنسي عامين متتاليين، بجانب الفوز بالعديد من الطوافات والبطولات الدولية.

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