أجندة حافلة في اجتماع إدارة وشركات نادي الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

عقدت إدارة وشركات نادي الإمارات، الاجتماع الأول برئاسة يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، وتم استعراض خطط العمل التي يسير عليها النادي، وفق أجندة حافلة بالأفكار والطموحات وتم التأكيد على تهيئة للعمل المنظم لمجلس الإدارة الجديد سواء للنادي أو لشركات كرة القدم والاستثمار ليكونوا في مستوى طموحات الجماهير بجانب التعرف على أفكار أعضاء مجلس الإدارة وشركتي القدم والاستثمار، حضر الاجتماع خالد السويدي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وليد عبد الكريم النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، والأعضاء خلف بن عنبر، سعيد مصبح، عبد الله الطويل، يوسف البلوشي، عارفة الفلاحي، جمال القرصي، ثاني الشحي، خليل الطويل، باسم الشامسي، منصور إبراهيم، ناصر النقبي، عمر السويدي، شيخة آل علي، وتم اختيار خلف بن عنبر العضو المنتدب لمجلس إدارة النادي، وجمال القرصي مشرفاً على الألعاب.

وقدم يوسف البطران الشكر نيابة عن المجلس الجديد، إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، وإلى سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي، على الثقة الغالية المجلس، متمنياً التوفيق في تحقيق طموحات أبناء النادي مشيراً إلى تكامل الخبرات في المجلس بتشكيله الجديد وقال: متفائلون بمستقبل مميز ونخطط لوضع أسس النظام الاستراتيجي والحوكمة.

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