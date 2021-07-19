الرستماني تجدّد رعايتها شباب الأهلي وتحتفل بالثلاثية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفلت مجموعة عبد الواحد الرستماني، الراعي الرئيسي لنادي شباب الأهلي، أمس، بمقر المجموعة، وبحضور الفريق محمد أحمد المري، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وخالد عبد الواحد الرستماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني بإنجازات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تحقيقه ثلاثية الموسم، بالفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر وكأس الخليج العربي، وجرت مراسم الاحتفالية على هامش تجديد عقد رعاية المجموعة للنادي للموسم الرياضي 2021 - 2022، بحضور مهدي علي المدير الفني، واللاعبين ماجد ناصر، والبرازيلي إدواردو ويحيى الغساني ووليد حسين وسالمين خميس.

ويأتي تجديد الرعاية في إطار الحرص على استمرار الشراكة الناجحة التي ربطت المجموعة والنادي، وأشاد الفريق محمد أحمد المري بمجموعة الرستماني مشيراً إلى أنها شريك استراتيجي مهم في تحقيق تطلعات النادي، وقال: تزامن الاحتفال بإنجازات الفريق الأول بالموسم الماضي مع تجديد عقد الرعاية الذي يجمع بين النادي والمجموعة ويسعدنا استمرار هذه الشراكة المميزة التي كانت بمثابة الداعم الرئيسي لنا، ونطمح لمواصلة العمل معاً وبقوة أكبر لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

وقدم خالد الرستماني، التهاني للفريق الأول لتحقيقه إنجاز الثلاثية ، معرباً عن سعادته إزاء استمرار الشراكة مع شباب الأهلي، وقال: نفحر بأن نكون الراعي الرئيسي لشباب الأهلي للعام الثاني على التوالي، ويأتي ذلك تقديراً لما يظهره من أداء استثنائي، إلى جانب الهدف المشترك المتمثل في تشجيع الشباب ، ورفع مستواهم،من خلال الرياضات التنافسية.

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