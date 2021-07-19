«رابطة المحترفين» تعتمد مواعيد مباريات الدور الأول للدوري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمدت رابطة المحترفين، مواعيد مباريات الدور الأول لدوري الخليج العربي، الذي يشمل 13 جولة، وتنطلق المنافسات 19 أغسطس المقبل، وتتواصل حتى 7 يناير المقبل، وتقام الجولة الأولى يومي 19 و20 أغسطس المقبل، ويلتقي يوم 19 أغسطس، الإمارات مع شباب الأهلي، العروبة مع الوحدة، وعجمان مع النصر، ويوم 20 أغسطس خورفكان مع العين، الجزيرة «بطل الدوري» مع الظفرة، بني ياس مع الوصل، الشارقة مع اتحاد كلباء، وتقام الجولة الثانية يومي 25 و26 أغسطس، ويستضيف اتحاد كلباء في اليوم الأول الجزيرة، ويلعب شباب الأهلي وعجمان، الوصل وخورفكان، العين والإمارات، وفي اليوم الثاني، النصر والعروبة، الظفرة والشارقة، الوحدة وبني ياس، ويلتقي يوم 10 سبتمبر بالجولة الثالثة، الإمارات والظفرة، خورفكان والوحدة، الشارقة والوصل، ويلعب باليوم التالي، بني ياس والعين، العروبة وشباب الأهلي، اتحاد كلباء وعجمان، الجزيرة والنصر، وفي الجولة الرابعة، يلعب يوم 16 سبتمبر، الظفرة وبني ياس، النصر وخورفكان، ويوم 17 سبتمبر، عجمان والعروبة، الجزيرة والإمارات، العين واتحاد كلباء، ويوم 18 سبتمبر الوصل والوحدة، وشباب الأهلي والشارقة، ويلتقي يوم 23 سبتمبر بالجولة الخامسة، العروبة والعين، اتحاد كلباء والوصل، الوحدة وشباب الأهلي، ويلعب يوم 24 سبتمبر، بني ياس وعجمان، خورفكان والظفرة، الإمارات والنصر، الشارقة والجزيرة.

وتقام الجولة السادسة يومي 28 و29 سبتمبر، ويلتقي باليوم الأول، الظفرة واتحاد كلباء، الجزيرة والعروبة، الوصل وشباب الأهلي، ويلتقي باليوم التالي، عجمان والشارقة، النصر وبني ياس، خورفكان والإمارات، العين والوحدة، وستقام الجولة السابعة يومي 21 و22 أكتوبر، على أن يتم ترحيل مباراة الفريق المتأهل في دوري أبطال آسيا، الوحدة أو الشارقة، إلى يوم 23 أكتوبر، ويلتقي يوم 21 أكتوبر، بني ياس وخورفكان، اتحاد كلباء والعروبة، الوصل والعين، ويلعب باليوم التالي، عجمان والظفرة، شباب الأهلي والجزيرة، الوحدة والإمارات، الشارقة والنصر.

وتقام الجولة الثامنة يومي 28 و29 أكتوبر، ويلتقي باليوم الأول، النصر واتحاد كلباء، الإمارات والوصل، الجزيرة وبني ياس، وبالثاني، الظفرة والوحدة، العروبة والشارقة، خورفكان وعجمان، شباب الأهلي والعين.

وتقام الجولة التاسعة يومي 2 و3 نوفمبر المقبل، ويلعب يوم 2 نوفمبر: اتحاد كلباء وشباب الأهلي، العين والظفرة، عجمان والجزيرة، والوصل والنصر، ويوم 3 نوفمبر، العروبة وخورفكان، بني ياس والإمارات، الشارقة والوحدة، والجولة 10 يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، ويلتقي باليوم الأول، بني ياس والعروبة، خورفكان والشارقة، الإمارات واتحاد كلباء، الجزيرة والعين، وبالثاني، الوحدة وعجمان، الظفرة والوصل، والنصر وشباب الأهلي.

وتحدد يوما 25 و26 ديسمبر للجولة 11، ويلعب باليوم الأول، عجمان والوصل، الجزيرة وخورفكان، العروبة والإمارات، العين والنصر، وباليوم الثاني، اتحاد كلباء والوحدة، شباب الأهلي والظفرة، الشارقة وبني ياس، ويلعب يوم 30 ديسمبر بالجولة 12، الوصل والعروبة، الظفرة والنصر، بني ياس وشباب الأهلي، ويلتقي باليوم الثاني، العين وعجمان، خورفكان واتحاد كلباء، الإمارات والشارقة، الوحدة والجزيرة.

وتقام الجولة 13 يومي 6 و7 يناير المقبل، ويلعب باليوم الأول، العروبة والظفرة، شباب الأهلي وخورفكان، الجزيرة والوصل، وباليوم الثاني، النصر والوحدة، اتحاد كلباء وبني ياس، عجمان والإمارات، الشارقة والعين.

توقّفات

أكد حسن المري، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين ورئيس اللجنة الفنية، أن الرابطة سعت لإقامة أكبر قدر ممكن من المباريات خلال نهاية الأسبوع، مع الأخذ بالاعتبار التوقفات الدولية والحرص على دعم مسيرة منتخبنا في الدور الحاسم من تصفيات المونديال، إلى جانب دعم مشاركة الوحدة والشارقة في دوري أبطال آسيا، وترقب إكمال أحدهما مشواره في البطولة القارية، حيث سيكون التعامل مرناً لخدمة ممثلي الكرة الإماراتية خارجياً. وأشار المري، إلى أن الرابطة سعت لإنجاز الجدول بكامل تفاصيله وتوفيره للأندية قبل نحو شهر من انطلاق الدوري، من أجل منح الأندية الفرصة للتحضير وفق مبدأ الشراكة الذي نتبعه معها للوصول بالمسابقة إلى أفضل الممارسات الفنية والتسويقية والترويجية.

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