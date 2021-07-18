تشكيل إدارتي نادي الإمارات وشركة الكرة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات برئاسة يوسف البطران، وتسمية خالد السويدي نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة، ووليد عبدالكريم نائباً ثانياً، ونص القرار على أن يضم مجلس الإدارة كلاً من: خلف سالم بن عنبر، سعيد علي النعيمي، عبدالله الطويل، يوسف البلوشي، عارفة الفلاحي، جمال القرصي. وأصدر سموه قرار تشكيل مجلس إدارة شركة نادي الإمارات للكرة برئاسة يوسف البطران وتسمية عبدالله الطويل نائباً لرئيس المجلس، وعضوية: ثاني الشحي، عارفة الفلاحي، خليل الطويل، باسم الشامسي، منصور إبراهيم. وتضمن القرار تشكيل مجلس إدارة شركة نادي الإمارات للاستثمار برئاسة يوسف البلوشي وسعيد النعيمي نائباً لرئيس المجلس وعضوية ناصر النقبي، عمر السويدي، شيخة آل علي.

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